Паралімпійські ігри-2024: підсумки дня 7 вересня та медальний залік

Звання паралімпійських чемпіонів здобули бігун Ігор Цвєтов, настільний тенісист Віктор Дідух, дзюдоїстка Анастасія Гарник, дзюдоїст Олександр Назаренко та плавець Андрій Трусов. Інші атлети завоювали 3 срібні та 4 бронзові нагороди.

Які медалі 7 вересня здобули українці на Паралімпіаді-2024

Друге "золото" Парижа здобув Ігор Цвєтов. Цього разу бігун тріумфував на 200-метрівці. На фініші він із найкращим результатом сезону випередив відразу двох нейтральних росіян.

Український веслувальник Микола Синюк завоював бронзову нагороду в змаганні на байдарках-одиночках. Він фінішував третім на дистанції 200 м. Ця медаль стала першою для України у веслуванні на цьогорічних Паралімпійських іграх.

У настільному тенісі Віктор Дідух виграв першу за 8 років золоту нагороду. Українець у фіналі він здолав китайця Жао в п'яти сетах. На Іграх у Ріо-де-Жанейро настільний тенісист виграв "золото" в командній першості.

Юрій Бабинець здобув бронзову нагороду в пауерліфтингу. Він "витиснув" 214 кг за підсумками змагань. Український атлет змагався у ваговій категорії до 88 кг. Медаль стала першою для України в цьому виді програми в історії.

Дзюдоїсти Анастасія Гарник і Олександр Назаренко здобули золоті нагороди. Перша виграла фінальну сутичку в бразилійки Еріки Зоаги. Натомість другий розібрався з господарем змагань Геліосом Латчуману.

Ігор Німченко виграв "бронзу" в плаванні. Він фінішував третім у запливі на 200 м комплексом. Зате Андрій Трусов на дистанції 50 м батерфляєм завоював золоту нагороду.

Українка Марина Литовченко здобула "срібло" в настільному тенісі. Вона програла фінальний поєдинок Наджлі аль Даєні з Іраку. Матч тривав чотири сети – 1:3 не на користь української настільної тенісистки.

Подвійний подіум здобула Україна в останньому фіналі з плавання. Денис Остапченко та Сергій Паламарчук змагалися на 200-метрівці вільним стилем. Українці завоювали срібну та бронзову нагороди відповідно.

Збірна України з фехтування виграла срібні нагороди. У жіночій командній шпазі українки програли представницям Китаю. Фінальний рахунок – 37:45 на користь спортсменок із Піднебесної.

Яке місце України в медальному заліку за підсумками 7 вересня

Збірна України піднялася на 7-ме місце в загальному списку команд. Українські спортсмени загалом завоювали 79 паралімпійських нагород, зокрема 21 золоту медаль. Лідером заліку залишився Китай – представники Піднебесної виграли вже 216 нагород (94 – "золото"), До трійки найкращих також потрапили Сполучене Королівство та США.