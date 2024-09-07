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Паралимпийские игры-2024: итоги дня 7 сентября и медальный зачет

Фото: Виктор Дидух завоевал золотую медаль Парижа (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Автор: Антон Федорцив

Десятый соревновательный день на Паралимпиаде 2024 года подошел к концу. Отечественные спортсмены пополнили общую копилку двенадцатью наградами.

Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.

Звание паралимпийских чемпионов получили бегун Игорь Цветов, настольный теннисист Виктор Дидух, дзюдоистка Анастасия Гарник, дзюдоист Александр Назаренко и пловец Андрей Трусов. Другие атлеты завоевали 3 серебряных и 4 бронзовых награды.

Какие медали 7 сентября завоевали украинцы на Паралимпиаде-2024

Второе "золото" Парижа выиграл Игорь Цветов. В этот раз бегун триумфовал на 200-метровке. На финише он с лучшим результатом сезона опередил сразу двух нейтральных россиян.

Украинский гребец Николай Синюк завоевал бронзовую награду в соревновании на байдарках-одиночках. Он финишировал третьим на дистанции 200 м. Эта медаль стала первой для Украины в гребле на Паралимпийских играх этого года.

В настольном теннисе Виктор Дидух выиграл первую за 8 лет золотую награду. Украинец в финале он одолел китайца Жао в пяти сетах. На Играх в Рио-де-Жанейро настольный теннисист выиграл "золото" в командном первенстве.

Юрий Бабинец получил бронзовую награду в пауэрлифтинге. Он "выжал" 214 кг по итогам соревнований. Украинский атлет соревновался в весовой категории до 88 кг. Медаль стала первой для Украины в этом виде программы истории.

Дзюдоисты Анастасия Гарник и Александр Назаренко получили золотые награды. Первая выиграла финальную схватку у бразильянки Эрики Зоаги. Второй разобрался с хозяином соревнований Гелиосом Латчуману.

Игорь Нимченко выиграл "бронзу" в плавании. Он финишировал третьим в заплыве на 200 м комплексом. Зато Андрей Трусов на дистанции 50 м баттерфляем завоевал золотую награду.

Украинка Марина Литовченко завоевала "серебро" в настольном теннисе. Она проиграла финальный поединок Наджли аль Дайени из Ирака. Матч длился четыре сета – 1:3 не в пользу украинской настольной теннисистки.

Двойной подиум завоевала Украина в последнем финале по плаванию. Денис Остапченко и Сергей Паламарчук соревновались на 200-метровке вольным стилем. Украинцы завоевали серебряную и бронзовую награды соответственно.

Сборная Украины по фехтованию выиграла серебряные награды. В женской командной шпаге украинки проиграли представительницам Китая. Финальный счет – 37:45 в пользу спортсменок из Поднебесной.

Какое место Украины в медальном зачете по итогам 7 сентября

Сборная Украины поднялась на 7 место в общем списке команд. Украинские спортсмены завоевали 79 паралимпийских наград, в том числе 21 золотую медаль. Лидером зачета остался Китай – представители Поднебесной выиграли уже 216 наград (94 – "золото"), в тройку лучших также попали Соединенное Королевство и США.

 

К слову, накануне разобрали тернистый путь сборной Сан-Марино к дебютной победе в истории.

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Паралимпийские игры 2024