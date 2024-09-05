Паралімпійські ігри-2024: підсумки дня 5 вересня та медальний залік

Паралімпійськими чемпіонками під прапором України стала штовхальниця ядра Марія Помазан і дзюдоїстка Наталія Ніколайчик. Вітчизняні атлети в четвер завоювали 2 золоті, 2 срібні та 5 бронзових нагород.

Які медалі 5 вересня здобули українці на Паралімпіаді-2024

Відкрила день "золотом" Марія Помазан. Українська параатлетка не мала рівних у секторі для штовхання ядра. У фіналі вона відправила снаряд на 12.75 м і стала триразовою паралімпійською чемпіонкою.

Прем'єрну медаль у велоспорті Україні приніс Павло Баль. Він фінішував третім у змаганні гендбайків. У боротьбі за п'єдестал пошани українець на 53 секунди випередив суперника з Португалії.

Українська дзюдоїстка Наталія Ніколайчик завоювала золоту нагороду в категорії до 48 кг. У фіналі вона розгромила японку Сідзуку Хангай. Згодом її заспів підтримала й Анжела Гаврисюк, завоювавши на татамі бронзову медаль в категорії до 57 кг.

Третю медаль на Паралімпійських іграх цьогоріч здобув плавець Данило Чуфаров. Українець фінішував третім у запливі на 100 м брасом. Раніше він виграв "срібло" на 200-метрівці комплексом і бронзову нагороду в 100-метрівці на спині.

Українець Давид Хорава здобув "бронзу" в дзюдо. Він переміг у сутичці за 3-тє місце вагової категорії до 60 кг. Для дзюдоїста ця паралімпійська нагорода стала третьою у кар'єрі.

Національна рекордсменка за кількістю нагород Паралімпіади Оксана Ботурчук встановила новий орієнтир. Разом із гайдом Микитою Барабановим вона виграла срібну медаль в бігу на 100 м. Тепер у персональній колекції атлетки 12 паралімпійських нагород.

Збірна України фінішувала на 3-й сходинці у фіналі змішаної естафети 4x50 м комплексним стилем. Заплив українські плавці Ярослав Семененко, Анна Гонтар, Олександр Комаров та Ірина Пойда завершили з рекордом Європи. Однак, поступилися Китаю і США.

У дебютному паралімпійському фіналі з голболу Україна драматично програла збірній Японії. Основний час поєдинку завершився феєричною нічиєю 3:3. Натомість в овертаймі азіати оформили вирішальний гол, тож "синьо-жовті" задовольнилися "сріблом".

Яке місце України в медальному заліку за підсумками 5 вересня

Збірна України втримала 7-му позицію в загальному списку команд. Вітчизняні параатлети здобули загалом 61 нагороду, зокрема 15 золотих. Безумовним лідером класифікації залишився Китай – 166 медалей. Доповнили топ-3 Сполучене Королівство та США.