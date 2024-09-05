Паралимпийские игры-2024: итоги дня 5 сентября и медальный зачет

Паралимпийскими чемпионками под флагом Украины стала толкательница ядра Мария Помазан и дзюдоистка Наталья Николайчик. Отечественные атлеты в четверг завоевали 2 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых наград.

Какие медали 5 сентября завоевали украинцы на Паралимпиаде-2024

Открыла день "золотом" Мария Помазан. У украинской параатлетки не было равных в секторе для толкания ядра. В финале она отправила снаряд на 12.75 м и стала трехкратной паралимпийской чемпионкой.

Премьерную медаль в велоспорте Украины принес Павел Баль. Он финишировал третьим в соревновании хендбайков. В борьбе за пьедестал почета украинец на 53 секунды опередил соперника из Португалии.

Украинская дзюдоистка Наталья Николайчик завоевала золотую награду в категории до 48 кг. В финале она разгромила японку Сидзуку Хангай. Впоследствии ее запев поддержала и Анжела Гаврисюк, завоевав на татами бронзовую медаль в категории до 57 кг.

Третью медаль на Паралимпийских играх этого года взял пловец Даниил Чуфаров. Украинец финишировал третьим в заплыве на 100 м брассом. Ранее он выиграл "серебро" на 200-метровке комплексом и бронзовую награду в 100-метровке на спине.

Украинец Давид Хорава получил "бронзу" в дзюдо. Он победил в схватке за 3-е место весовой категории до 60 кг. Для дзюдоиста эта паралимпийская награда стала третьей в карьере.

Национальная рекордсменка по количеству наград Паралимпиады Оксана Ботурчук установила новый ориентир. Вместе с гайдом Никитой Барабановым она выиграла серебряную медаль в беге на 100 м. Теперь в персональной коллекции атлетки 12 паралимпийских наград.

Сборная Украины финишировала на 3-й строчке в финале смешанной эстафеты 4x50 м комплексным стилем. Заплыв украинские пловцы Ярослав Семененко, Анна Гонтарь, Александр Комаров и Ирина Пойда завершили с рекордом Европы. Однако уступили Китаю и США.

В дебютном паралимпийском финале по голболу Украина драматически проиграла сборной Японии. Основное время поединка завершилось феерической ничьей 3:3. В овертайме же азиаты оформили решающий гол, поэтому "сине-желтые" удовлетворились "серебром".

Какое место Украины в медальном зачете по итогам 5 сентября

Сборная Украины удержала 7-ю позицию в общем списке команд. Отечественные параатлеты всего получили 61 награду, в том числе 15 золотых. Безусловным лидером классификации остался Китай – 166 медалей. Дополнили топ-3 Соединенное Королевство и США.