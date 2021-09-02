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На Паралімпіаді українські легкоатлети завоювали два "золота"

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Токіо, Четвер 02 вересня 2021 08:17
На Паралімпіаді українські легкоатлети завоювали два "золота" Фото: Марія Помазан взяла золото (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На Паралімпіаді в Токіо українські спортсмени Владислав Загребельний і Марія Помазан виграли золоті медалі. Також Загребельний встановив рекорд Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ігор в Токіо.

Український легкоатлет Загребельний отримав золоту медаль у стрибках у довжину в класі Т37 з результатом 6.59.

Крім того, легкоатлетка Помазан впевнено завоювала золоту медаль у штовханні ядра, стоячи в класі F35, з результатом 12.24.

Помазан випередила найближчу суперницю на 3,09 метра.

Українська збірна на Паралімпійських іграх у Токіо у восьмий день змагань завоювала 2 золоті, 2 срібні та 4 бронзові медалі.

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