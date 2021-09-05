Паралимпиада в Токио финишировала: какое место заняла Украина

В Токио завершились соревнования на Паралимпиаде-2020. Украинская паралимпийская сборная завоевала 98 медалей и попала в десятку лучших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Паралимпиады в Токио.
Первое место заняла сборная Китая. Китайские спортсмены завоевали 207 медалей: 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовую.
Второе место завоевала Британия, получив в итоге 124 медали: 41 золотую, 38 серебряных и 45 бронзовых.
Третье место заняли Соединенные Штаты Америки. Американцы завоевали 104 медали: 37 золотых, 36 серебряных и 31 бронзовую.
Украина же оказалась на шестой ступеньке Паралимпиады. Украинцы завоевали 98 медалей: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых.
Нидерланды, завоевав на одну золотую медаль больше, смогли опередить украинскую сборную и занять пятую строчку Паралимпиады. На четвертом месте оказались спортсмены Паралимпийского комитета России.