Паралімпіада в Токіо фінішувала: яке місце посіла Україна

У Токіо завершилися змагання на Паралімпіаді-2020. Українська паралімпійська збірна завоювала 98 медалей та потрапила до десятки найкращих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Паралімпіади в Токіо.
Перше місце посіла збірна Китаю. Китайські спортсмени завоювали 207 медалей: 96 золотих, 60 срібних та 51 бронзову.
Друге місце виборола Британія, здобувши у підсумку 124 медалі: 41 золоту, 38 срібних та 45 бронзових.
Третє місце посіли Сполучені Штати Америки. Американці завоювали 104 медалі: 37 золотих, 36 срібних та 31 бронзову.
Україна ж опинилася на шостій сходинці Паралімпіади. Українці вибороли 98 медалей: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових.
Нідерланди, завоювавши на одну золоту медаль більше, змогли випередити українську збірну та посісти п'яту сходинку Паралімпіади. На четвертому місці опинилися спортсмени Паралімпійського комітету Росії.