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Паралімпіада-2024. Україна завоювала історичну медаль у бочі

Фото: Артем Колінько (zhv.dp.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Український атлет Артем Колінько вперше в історії завоював медаль Паралімпійських ігор у бочі. Він став бронзовим призером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Спорт.

Як зазначається, Колінько провів п'ять матчів на шляху до "бронзового" фіналу. В останньому він мінімально здолав хорвата Давора Комара з рахунком 4:3 та виборов "бронзу" чоловічого турніру у класі В4.

Вирішальним моментом у медальній грі 1 вересня став перший енд, який Колінько завершив із рахунком 3:0, а також третій, із рахунком 1:0. Всього ендів було чотири.

Зазначимо, що Україна була вперше в історії представлена на Паралімпіаді в боче, у зв'язку з цим здобута нагорода справді для нашої країни історична.

Паралімпіада-2024

Зазначимо, що Україну на Паралімпійських іграх-2024 представляють 140 спортсменів.

Сьогодні ми повідомляли, що українська збірна завоювала 21 медаль: дві золоті, десять срібних та дев'ять бронзових. У загальному медальному заліку Україна займала 15-е місце.

Проте після здобутої медалі у бочі кількість нагород збільшилась.

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