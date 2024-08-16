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Паралімпіада-2024: скільки спортсменів відправить Україна

Фото: Українська делегація на Дефлімпійських іграх-2022 (paralympic.org.ua)
Автор: Антон Федорців

У складі збірної України на Паралімпійські ігри в Парижі поїдуть майже півтори сотні вітчизняних атлетів.

Про це заявив президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Під синьо-жовтим прапором у Франції змагатимуться 140 параспортсменів – 96 чоловіків 44 жінки. Заявки України в порівнянні з попередньо Паралімпіадою збільшилася на 27 атлетів.

На Ігри-2024 поїдуть спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату (101 атлет), порушенням зору (30) та порушенням розумово-фізичного розвитку (9). Майже чверть українських параспортсменів будуть дебютантами Паралімпіади. Атлети представляють 20 регіонів і Київ.

Українці на Паралімпійських іграх змагатимуться в 17-ти видах програми з 22-х. Для України така кількість видів спорту стала рекордною в історії. Зокрема, параатлети виступлять в легкій атлетиці, пауерліфтингу, дзюдо, стрільбі з лука, настільному тенісі, фехтуванні, кульовій стрільбі, плаванні, академічному веслуванні, велоспорті, голболі, каное, триатлоні, бадмінтоні, тхеквондо, боччі та волейболі.

Що відомо про Паралімпійські ігри-2024

Змагання офіційно стартують 28 серпня і триватимуть до 8 вересня. Упродовж Ігор відбудуться 549 медальних стартів.

Офіційним транслятором Паралімпіади буде "Суспільне". Суспільний мовник покаже щонайменше 100 годин прямого ефіру з Парижа.

Білорусь і Росія допущені на Ігри в індивідуальних змаганнях. Там вони виступатимуть в статусі нейтральних. Зокрема, до змагань допустять 85-90 росіян.

До слова, раніше підбили остаточні підсумки змагань на Олімпіаді-2024.

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