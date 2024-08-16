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Паралимпиада-2024: сколько спортсменов отправит Украина

Фото: Украинская делегация на Дефлимпийских играх-2022 (paralympic.org.ua)
Автор: Антон Федорцив

В составе сборной Украины на Паралимпийские игры в Париже поедут около полутора сотен отечественных атлетов.

Об этом заявил президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

Под сине-желтым флагом во Франции будут соревноваться 140 параспортсменов – 96 мужчин 44 женщины. Заявки Украины по сравнению с предварительно Паралимпиадой увеличились на 27 атлетов.

На Игры-2024 поедут спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (101 атлет), нарушением зрения (30) и нарушением умственно-физического развития (9). Около четверти украинских параспортсменов будут дебютантами Паралимпиады. Атлеты представляют 20 регионов и Киев.

Украинцы на Паралимпийских играх будут соревноваться в 17 видах программы из 22-х. Для Украины такое количество видов спорта стало рекордным в истории. В частности, параатлеты выступят в легкой атлетике, пауэрлифтинге, дзюдо, стрельбе из лука, настольном теннисе, фехтовании, пулевой стрельбе, плавании, академической гребле, велоспорте, голболе, каноэ, триатлоне, бадминтоне, тхэквондо, бочче и волейбол.

Что известно о Паралимпийских играх-2024

Соревнования официально стартуют 28 августа и продлятся до 8 сентября. В течение Игр состоятся 549 медальных стартов.

Официальным транслятором Паралимпиады будет "Суспильне". Общественный вещатель покажет не менее 100 часов прямого эфира из Парижа.

Беларусь и Россия допущены на Игры в индивидуальных соревнованиях. Там они будут выступать в статусе нейтральных. В частности, к соревнованиям будет допущено 85-90 россиян.

К слову, ранее подвели окончательные итоги соревнований на Олимпиаде-2024.

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