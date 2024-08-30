Паралимпиада-2024: сколько медалей и какое место у Украины после первого дня

Украинские спортсмены стартовали на Паралимпийских играх в Париже из четырех медалей. В первый день соревнований наши паралимпийцы завоевали две серебряные и две бронзовые награды.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт Международного паралимпийского комитета.

Кто из украинцев завоевал медали в первый день Паралимпиады-2024

Все награды на старте Игр были завоеваны в плавании.

Так, "серебро" добыли в борьбе Антон Коль (100 м, спина, класс S1) и Ирина Пойда (200 м, свободный стиль, класс S5).

А бронзовые награды достались Анне Гонтаре (50 метров, свободный стиль, класс S6) и Александру Комарову (200 м, свободный стиль, класс S5).

Отметим, что 29 августа соревнования прошли в 12 видах спорта: боче, голболе, стрельбе из лука, бадминтоне, велотреке, плавании, настольном теннисе, тхэквондо, пулевой стрельбе, волейболе сидя, баскетболе и регби.

Какое место занимает Украина на Паралимпиаде-2024 после первого дня

В медальном зачете после первого дня соревнований Украина занимает 17 место.

Первенство удерживает Китай - представители этой страны в течение дня завоевали четыре золотые награды.

Также в топ-5 входят Великобритания, Италия, Нидерланды и Франция.

Украинцы на Паралимпиаде

Напомним, что на Паралимпийских играх-2024 Украину представляют 140 спортсменов: 96 мужчин и 44 женщин.

Из 140 вошедших в заявку паралимпийцев 101 имеют поражение опорно-двигательного аппарата, 30 - нарушение зрения и девять - нарушение умственно-физического развития.

Более 23% членов сборной - дебютанты Паралимпийских игр. Спортсмены представляют 20 регионов Украины и город Киев. Соревноваться они будут в 17 из 22 видов спорта (это рекорд в паралимпийской истории нашего государства).

Напомним, что на Паралимпийских играх в Токио украинские спортсмены получили 98 наград: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. Украина тогда стала шестой в медальном зачете.