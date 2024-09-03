Паралімпіада-2024: підсумки дня 3 вересня та медальний залік

Вітчизняні параатлети здобули 10 нагород упродовж дня. Золоті медалі завоювали плавець Юрій Шенгур, бігунка Юлія Шуляр, штовхач ядра Олександр Яровий та бігунка Наталія Кобзар.

Які медалі 3 вересня здобули українці на Паралімпійських іграх-2024

Першою медаль виграла Оксана Ботурчук. Вона фінішувала третьою у забігу на 400 метрів. Паралімпійка стала одноосібною національною рекордсменкою за кількістю нагород на Іграх (11).

Подвійним подіумом для України завершився перший заплив вечора. Юрій Шенгур став паралімпійським чемпіоном на 100-метрівці на спині. Натомість його співвітчизник Андрій Трусов посів друге місце.

Згодом Данило Чуфаров завоював срібну нагороду в плаванні на 200 м комплексним стилем. Для нього здобута медаль стала другою на паризькій Паралімпіаді. За крок від п'єдесталу в цій дисципліні завершив змагання українець Михайло Сербін.

Паралімпійською чемпіонкою у бігу на 400 м стала Юлія Шуляр. Українська атлетка подолала дистанцію за 55.16 секунд. Такий результат не тільки дозволив завоювати "золото", а й став персональним рекордом параспортсменки.

Українець Олександр Яровий виграв змагання в штовханні ядра (клас F20). Параатлет також оновив особисте спортивне досягнення, відправивши снаряд на 17.61 м. Компанію на подіумі йому склав співвітчизник Максим Коваль, який фінішував третім.

Дебютну золоту медаль Паралімпіади здобув Ігор Німченко. Він змагався на 100-метрівці батерфляєм у класі S10. Український плавець завершив заплив на другій позиції.

Наталія Кобзар поповнила список паралімпійських чемпіонів у бігу. Вітчизняна атлетка тріумфувала на дистанції 400 м у класі T37. У фінальному забігу вона подолала чотири сотні метрів із найкращим часом у кар'єрі – 1:00.92 хвилини.

У фехтуванні на кріслах колісних першу нагороду Україні принесла Олена Федота-Ісаєва. Вона завоювала бронзову медаль в індивідуальній шаблі. У сутичці за 3-тє місце українка розгромила суперницю з Китаю (15:3).

Яке місце України в медальному заліку за підсумками 3 вересня

За підсумками змагального дня збірна України злетіла на 7-ме місце в загальному списку команд. Українські паралімпійці завоювали 9 золотих, 15 срібних і 21 бронзову нагороди (загалом – 45 медалей). На першій сходинці залишився Китай – 112 нагород, зокрема, 51 золота. До трійки найкращих входять Сполучене Королівство та США.