Паралимпиада-2024: итоги 3 сентября и медальный зачет

Отечественные параатлеты выиграли 10 наград в течение дня. Золотые медали завоевали пловец Юрий Шенгур, бегунья Юлия Шуляр, толкатель ядра Александр Яровой и бегунья Наталья Кобзарь.

Какие медали 3 сентября завоевали украинцы на Паралимпийских играх-2024

Первую медаль выиграла Оксана Ботурчук. Она финишировала третьей в забеге на 400 метров. Паралимпийка стала единоличной национальной рекордсменкой по количеству наград на Играх (11).

Двойным подиумом для Украины завершился первый заплыв вечера. Юрий Шенгур стал паралимпийским чемпионом на 100-метровке на спине. В свою очередь его соотечественник Андрей Трусов занял второе место.

Впоследствии Даниил Чуфаров завоевал серебряную награду в плавании на 200 м комплексным стилем. Для него завоеванная медаль стала второй на парижской Паралимпиаде. В шаге от пьедестала в этой дисциплине завершил соревнования украинец Михаил Сербин.

Паралимпийской чемпионкой в беге на 400 м стала Юлия Шуляр. Украинская атлетка преодолела дистанцию за 55.16 секунд. Такой результат не только позволил завоевать "золото", но и стал персональным рекордом параспортсменки.

Украинец Александр Яровой выиграл соревнование по толканию ядра (класс F20). Параатлет также обновил личное спортивное достижение, отправив снаряд на 17.61 м. Компанию на подиуме ему составил финишировавший третьим соотечественник Максим Коваль.

Дебютную золотую медаль Паралимпиады завоевал Игорь Нимченко. Он соревновался на 100-метровке баттерфляем в классе S10. Украинский пловец завершил заплыв на второй позиции.

Наталья Кобзарь пополнила список паралимпийских чемпионов в беге. Отечественная атлетка триумфовала на дистанции 400 м в классе T37. В финальном забеге она преодолела четыреста метров с лучшим временем в карьере – 1:00.92 минуты.

В фехтовании на колесных креслах первую награду Украине принесла Елена Федота-Исаева. Она завоевала бронзовую медаль в индивидуальной сабле. В схватке за 3-е место украинка разгромила соперницу из Китая (15:3).

Какое место Украины в медальном зачете по итогам 3 сентября

По итогам соревновательного дня сборная Украины взлетела на 7-е место в общем списке команд. Украинские паралимпийцы завоевали 9 золотых, 15 серебряных и 21 бронзовую награду (в общей сложности – 45 медалей). На первой строчке остался Китай – 112 наград, в том числе 51 золотая. В тройку лучших входят Соединенное Королевство и США.