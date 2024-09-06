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Паралімпіада-2024: Дементьєв тріумфував у шосейній велогонці з фотофінішем

Фото: Єгор Дементьєв здобув чергову паралімпійську медаль (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Автор: Антон Федорців

Український велосипедист Єгор Дементьєв завоював "золото" Паралімпійських ігор 2024 року в груповій шосейній гонці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

37-річний українець переміг на дистанції 14,2 км серед спортсменів класів C4-5. Нагорода стала другою параатлета цьогоріч після "срібла" в особистому переслідуванні на треку.

Дементьєв упродовж усієї дистанції тримався серед лідерів. Його головними конкурентами були французи Кевін ле Канфф і Гатьєн ле Руссо, а також нідерландець Мартен ван де Пол. Зрештою, українець виявився найспритнішим.

Уся четвірка велогонщиків завершила змагання з однаковим часом. Однак, фотофініш яскраво продемонстрував, що Дементьєв був першим. Зокрема, він випередив ле Канффа на цілий корпус велосипеда. Третім став ван де Пол.

Паралімпіада-2024, велоспорт, групова шосейна гонка, C4-5, чоловіки:

  1. Єгор Дементьєв (Україна)
  2. Кевін ле Канфф (Франція)
  3. Мартен ван де Пол (Нідерланди)

 

Загалом Дементьєв завоював п'ять золотих нагород Паралімпійських ігор різних років. Утім, у груповій гонці українець переміг уперше з часів Лондона-2012. Тоді він також тріумфував в шосейній індивідуалці.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 5 вересня на Паралімпіаді-2024.

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Паралімпійські ігри 2024