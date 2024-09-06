RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Паралимпиада-2024: Дементьев торжествовал в шоссейной велогонке с фотофинишем

Фото: Егор Дементьев получил очередную паралимпийскую медаль (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинский велосипедист Егор Дементьев завоевал "золото" Паралимпийских игр 2024 года в групповой шоссейной гонке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

37-летний украинский победил на дистанции 14,2 км среди спортсменов классов C4-5. Награда стала второй параатлетой после "серебра" в личном преследовании на треке.

Дементьев на протяжении всей дистанции держался среди лидеров. Его главными конкурентами были французы Кевин ле Канф и Гатьен ле Руссо, а также нидерландец Мартен ван де Пол. В конце концов, украинец оказался самым ловким.

Вся четвёрка велогонщиков завершила соревнования с одинаковым временем. Однако фотофиниш ярко продемонстрировал, что Дементьев был первым. В частности, он опередил ле Канфф на целый корпус велосипеда. Третьим стал ван де Пол.

Паралимпиада-2024, велоспорт, групповая шоссейная гонка, C4-5, мужчины:

  1. Егор Дементьев (Украина)
  2. Кевин ле Канфф (Франция)
  3. Мартен ван де Пол (Нидерланды)

 

В общей сложности Дементьев завоевал пять золотых наград Паралимпийских игр разных лет. Впрочем, в групповой гонке украинец победил впервые со времен Лондона-2012. Тогда он тоже триумфовал в шоссейной индивидуалке.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 5 сентября на Паралимпиаде-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Паралимпийские игры 2024