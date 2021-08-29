Паралимпиада-2020: украинцы завоевали еще две медали

Так, украинец Александр Назаренко в финале соревнований по дзюдо в весовой категории до 90 кг поборол своего соперника бразильца Артура Кавальканти. Победа принесла спортсмену бронзовую медаль.

В то же время пловец Андрей Трусов на своей дебютной Паралимпиаде завоевал "серебро" в комплексном плавании на 200 метров (класс SM7).

Стоит отметить, что спортсмен показал результат, который оказался лучшим за мировой рекорд на этой дистанции, однако победу одержал пловец из Израиля Марк Маляр, он прибыл к финишу первым.