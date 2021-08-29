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Паралимпиада-2020: украинцы завоевали еще две медали

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 29 августа Украина получила на Паралимпиаде еще две медали. Спортсмен Александр Назаренко принес стране "бронзу", а Андрей Трусов "серебро".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Паралимпиады.

Так, украинец Александр Назаренко в финале соревнований по дзюдо в весовой категории до 90 кг поборол своего соперника бразильца Артура Кавальканти. Победа принесла спортсмену бронзовую медаль.

В то же время пловец Андрей Трусов на своей дебютной Паралимпиаде завоевал "серебро" в комплексном плавании на 200 метров (класс SM7).

Стоит отметить, что спортсмен показал результат, который оказался лучшим за мировой рекорд на этой дистанции, однако победу одержал пловец из Израиля Марк Маляр, он прибыл к финишу первым.

Напомним, сегодня украинские спортсмены Оксана Зубковская и Роман Полянский завоевали "золото" на Паралимпиаде-2020.

Таким образом Украина имеет десять золотых медалей на своем счету.

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Олимпиада 2020