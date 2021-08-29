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Паралімпіада-2020: українці вибороли ще дві медалі

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 29 серпня Україна здобула на Паралімпіаді ще дві медалі. Спортсмен Олександр Назаренко приніс країні "бронзу", а Андрій Трусов "срібло".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Паралімпіади.

Так, українець Олександр Назаренко у фіналі змагань з дзюдо у ваговій категорії до 90 кг поборов свого суперника бразильця Артура Кавальканті. Перемога принесла спортсмену бронзову медаль.

Водночас плавець Андрій Трусов на своїй дебютній Паралімпіаді виборов "срібло" в комплексному плаванні на 200 метрів (клас SM7).

Варто зазначити, що спортсмен показав результат, який виявився кращим за світовий рекорд на цій дистанції, однак перемогу одержав плавець з Ізраїлю Марк Маляр, який прибув до фінішу першим.

Нагадаємо, сьогодні українські спортсмени Оксана Зубковська і Роман Полянський вибороли "золото" на Паралімпіаді-2020.

Таким чином Україна має десять золотих медалей на своєму рахунку.

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Олімпіада 2020