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Паралимпиада-2020 стартует в Токио: церемония открытия

Автор: РБК-Украина

В японском Токио стартует Паралимпиада-2020. Сегодня проходит церемония открытия олимпийских игр среди спортсменов с особыми потребностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию церемонии.

Паралимпиада-2020 пройдет с 24 августа по 5 сентября.

Отметим, Украину в Токио на Паралимпиаде представят 143 атлета, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. Наибольшее количество украинских паралимпийцев выступят в плавании - 40 спортсменов. Кроме того, 32 украинца будут соревноваться в легкой атлетике.

Знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Паралимпиады будут Елизавета Мерешко (плавание) и Виктор Смирнов (плавание).

Напомним, ранее сообщалось, что Япония зафиксировала рекордное количество суточных COVID-заражений накануне Паралимпиады.

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ЯпонияТокио