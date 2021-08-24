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Паралімпіада-2020 стартує в Токіо: церемонія відкриття

Автор: РБК-Україна

У японському Токіо стартує Паралімпіада-2020. Сьогодні проходить церемонія відкриття Олімпійських ігор серед спортсменів з особливими потребами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію церемонії.

Паралімпіада-2020 пройде з 24 серпня по 5 вересня.

Зазначимо, Україну в Токіо на Паралімпіаді представлять 143 атлети, які змагатимуться в 15 видах спорту. Найбільша кількість українських паралімпійців виступить у плаванні - 40 спортсменів. Крім того, 32 українці змагатимуться у легкій атлетиці.

Прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Паралімпіади будуть Єлизавета Мерешко (плавання) і Віктор Смирнов (плавання).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Японія зафіксувала рекордна кількість добових COVID-заражень напередодні Паралімпіади.

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