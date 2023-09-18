Без параду перемоги в Москві: Буданов зробив заяву про закінчення війни

Буданов розповів, що він не сподівається, що Російська Федерація коли-небудь здасться по своїй волі. З його слів, війна була константою для Росії протягом всієї її історію.

Він додав, що не може бути жодної дискусії про припинення вогню чи мир, доки українські військові не встановили власні факти на місцях.

"Ми розуміємо, що не закінчимо війну парадом перемоги у Москві. Але Москва не повинна будь-коли сподіватися провести таку зустріч у Києві", - заявив начальник ГУР.

Парад знищеної військової техніки в Києві

Російський диктатор Володимир Путін хотів захопити Україну за три дні. Після чого планував провести великий парад в Києві. У серпні 2022 року влада столиці вирішила здійснити плани окупантів і на Хрещатику організувала так званий парад - виставку російської техніки, яка була знищена українськими військовими.