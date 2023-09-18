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Без парада победы в Москве: Буданов сделал заявление об окончании войны

Фото: руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Максим Шушко

Глава главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что война не завершится победным парадом в Москве, но и Кремль не должен надеяться на такое событие в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника ГУР Кирилла Буданова The Economist.

Буданов рассказал, что он не надеется, что Российская Федерация когда-нибудь сдастся по своей воле. По его словам, война была константой для России на протяжении всей ее истории.

Он добавил, что не может быть никакой дискуссии о прекращении огня или мире, пока украинские военные не установили собственные факты на местах.

"Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве. Но Москва не должна никогда надеяться провести такую встречу в Киеве", - заявил начальник ГУР.

Парад уничтоженной военной техники в Киеве

Российский диктатор Владимир Путин хотел захватить Украину через три дня. После этого планировал провести большой парад в Киеве. В августе 2022 года власти столицы решили осуществить планы оккупантов и на Крещатике организовали так называемый парад – выставку российской техники, которая была уничтожена украинскими военными.

 

 

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Война России против УкраиныКирилл БудановПарад в Москве