Без парада победы в Москве: Буданов сделал заявление об окончании войны

Буданов рассказал, что он не надеется, что Российская Федерация когда-нибудь сдастся по своей воле. По его словам, война была константой для России на протяжении всей ее истории.

Он добавил, что не может быть никакой дискуссии о прекращении огня или мире, пока украинские военные не установили собственные факты на местах.

"Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве. Но Москва не должна никогда надеяться провести такую встречу в Киеве", - заявил начальник ГУР.

Парад уничтоженной военной техники в Киеве

Российский диктатор Владимир Путин хотел захватить Украину через три дня. После этого планировал провести большой парад в Киеве. В августе 2022 года власти столицы решили осуществить планы оккупантов и на Крещатике организовали так называемый парад – выставку российской техники, которая была уничтожена украинскими военными.