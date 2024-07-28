На параді ВМФ РФ приховали кораблі, що були знищені чи пошкоджені Україною, - ВВС

Під час трансляції Головного морського параду на честь дня ВМФ, були продемонстровані лише два кораблі Чорноморського флоту: корвет "Меркурій", який з 2024 року виконує завдання на військовій базі в сирійському Тартусі, а також фрегат "Адмірал Григорович".

Парад відбувався одночасно в кількох локаціях: у Санкт-Петербурзі (цьогоріч скасували традиційну частину параду в Кронштадті), а також у Балтійську, Владивостоці, Сєвєроморську, Каспійську та на російській базі у Тартусі (Сирія).

Під час доповідей командувачів флотів головнокомандувачу ВМФ, Чорноморський флот згадувався двічі. Натомість не було продемонстровано жодного з кораблів, які, за заявами українських військових, були за минулий рік пошкоджені або знищені у Чорному морі, включно з силами з інших флотів.

Водночас, у Каспійську в параді брав участь малий ракетний корабель "Великий Устюг", що не належить до Чорноморському флоту, а є приданими силами. Імовірно, його вважають одним із перших, пошкоджених суден від початку російсько-української війни.

Цього разу в параді брали участь також кілька кораблів із "дружніх" країн - два китайських судна, одне з Алжиру й одне з Індії в Петербурзі, ще два китайських кораблі у Владивостоці.

Загалом у цьогорічному параді продемонстрували 25 кораблів та підводних човнів.