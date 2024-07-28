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На параді ВМФ РФ приховали кораблі, що були знищені чи пошкоджені Україною, - ВВС

Фото: на параді з нагоди дня ВМФ РФ не показали знищені Україною кораблі (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

В неділю, 28 липня, відбувся морський парад, присвячений дню Військово-морського флоту (ВМФ) Російської Федерації. В ньому не брали участі жоден із кораблів, що були пошкоджені або знищені за останній рік війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Під час трансляції Головного морського параду на честь дня ВМФ, були продемонстровані лише два кораблі Чорноморського флоту: корвет "Меркурій", який з 2024 року виконує завдання на військовій базі в сирійському Тартусі, а також фрегат "Адмірал Григорович".

Парад відбувався одночасно в кількох локаціях: у Санкт-Петербурзі (цьогоріч скасували традиційну частину параду в Кронштадті), а також у Балтійську, Владивостоці, Сєвєроморську, Каспійську та на російській базі у Тартусі (Сирія).

Під час доповідей командувачів флотів головнокомандувачу ВМФ, Чорноморський флот згадувався двічі. Натомість не було продемонстровано жодного з кораблів, які, за заявами українських військових, були за минулий рік пошкоджені або знищені у Чорному морі, включно з силами з інших флотів.

Водночас, у Каспійську в параді брав участь малий ракетний корабель "Великий Устюг", що не належить до Чорноморському флоту, а є приданими силами. Імовірно, його вважають одним із перших, пошкоджених суден від початку російсько-української війни.

Цього разу в параді брали участь також кілька кораблів із "дружніх" країн - два китайських судна, одне з Алжиру й одне з Індії в Петербурзі, ще два китайських кораблі у Владивостоці.

Загалом у цьогорічному параді продемонстрували 25 кораблів та підводних човнів.

Удари ЗСУ по кораблям Чорноморського флоту РФ

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, Сили оборони атакували понад 20 російських кораблів і суден забезпечення, що базувалися у тимчасово окупованому Криму та інших російських портах.

Так, у березні цього року, ЗСУ вдарили ракетою "Нептун" по кораблю "Костянтин Ольшанський", який Росія захопила в 2014 році під час окупації Криму.

Також військові атакували великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов".

У квітні Сили оборони вразили у бухті Севастополя найстаріший корабель ВМФ РФ "Комуна".

Крім того, у вересні 2023 року Україна знищила підводний човен "Ростов-на-Дону", що ремонтувалася на території Севастопольського морського заводу.

Через регулярні атаки, ЧФ Росії вимушено перебазував майже всі свої боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць.

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