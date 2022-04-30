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На параде 9 мая в Москве будет меньше техники, чем в прошлом году, - BBC

Новина українською →
Москва, Суббота 30 апреля 2022 09:55
На параде 9 мая в Москве будет меньше техники, чем в прошлом году, - BBC Фото: парад на 9 мая в Москве будет не таким пышным как в прошлом году (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Министерство обороны России отправит на парад 9 мая в Москве почти на треть меньше военной техники, чем в 2021 году. Также известно, что на него не приглашали иностранных лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Русскую службу BBC".

Сообщается, что в параде будет участвовать 129 единиц военной техники. Для сравнения в прошлом году в нем участвовала 191 военная машина. В пешем строю пройдут около 10 000 человек, в 2021 году было около 12 000.

При этом авиационная часть парада, наоборот, будет насчитывать на 1 летательный аппарат больше.

Среди техники, которая была на параде год назад, но не появится в 2022 году - танки Т-80БВМ, самоходно-артиллерийские установки 2С35 "Коалиция-СВ", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", машины инженерной системы дистанционного минирования "Замедление", зенитный комплекс "Панцирь-С", а также все машины Росгвардии.

Напомним, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил, что на 9 мая президент России Владимир Путин может объявить массовую мобилизацию для решающего удара по Украине.

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