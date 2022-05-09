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Без парада и Путина. На оккупированных территориях Украины внезапно отключили росТВ

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Украина, Понедельник 09 мая 2022 13:35
Без парада и Путина. На оккупированных территориях Украины внезапно отключили росТВ Фото: на оккупированных территориях Украины отключили росТВ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Жители оккупированных территорий Украины не стали свидетелями очередной волны пропаганды России на 9 мая. Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина и парада в Москве была неожиданно прервана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госспецсвязи.

"Во время проведения парада и выступления главы страны-агрессора в столице враждебного государства, которые транслировали все российские пропагандистские каналы, трансляция с российского спутника на захваченные украинские регионы неожиданно была отключена", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в понедельник, 9 мая, включившие телевизор жители разных регионов России увидели надпись-напоминание о войне в Украине. На экране светилось сообщение: "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей".

Также на сайте российского интернет-издания Lenta.ru появились десятки материалов с критикой войны России против Украины и диктатора Владимира Путина. Это сделали сотрудники, заменив текст в уже опубликованных новостях.

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