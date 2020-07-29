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Парад в Крыму: РФ вернула Украине без рассмотрения ноту протеста

Среда 29 июля 2020 12:45
Парад в Крыму: РФ вернула Украине без рассмотрения ноту протеста
Фото: парад в оккупированном Крыму (facebook.com.rianru)
Автор: Андрей Козловский

В России заявили, что имеют право организовывать на "своей территории" мероприятия без согласования с иностранными государствами

Российская Федерация вернула Украине без рассмотрения ноту протеста, которая была отправлена им из-за "морского парада" в оккупированном Севастополе. В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия имеет право организовывать на "своей территории" мероприятия по своему усмотрению без согласования с иностранными государствами.

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы видели это заявление МИД Украины. Упомянутая нота официально поступила на наш адрес, мы в соответствии со сложившейся практикой вернули ее украинской стороне без рассмотрения в связи с тем, что Российская Федерация, являясь суверенным государством, вправе организовывать "на своей территории" парады, празднования и иные мероприятия", - отметили в дипведомстве.

Напомним, военный парад прошел в Севастополе 26 июля по случаю Дня Военно-Морского флота РФ. Его расценили как очередное нарушение российской стороной норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за проведения военного парада в оккупированном Севастополе.

Кроме того, постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Сергей Кислица проинформировал Генерального секретаря ООН о проведении так называемого "военно-морского парада" подразделений Черноморского флота РФ во временно оккупированном РФ Севастополе.

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