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Парад ганебних відмов. Російські спортсмени почали самоусуватися від Олімпіади-2024

Фото: Євгеній Рилов паризькі басейни не забруднюватиме (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Провідні атлети Російської Федерації оголосили бойкот прийдешнім Олімпійським іграм через незгоду з дозволом виступати лише в нейтральному статусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистські медіа РФ.

Представники країни-агресорки в спорті розпочали новий тиждень з протестів на адресу Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Російські спортсмени незадоволені допуском до літніх Ігор лише в статусі нейтральних атлетів.

Старт параду відмов дав дворазовий олімпійський чемпіон Євгєній Рилов. Титулований плавець заявив, що "вірить у великий російський народ" та не буде уподібнюватися "західним провокаторам". Спортсмен, який у березні 2022 року підтримав повномасштабне вторгнення РФ до України на мітингу в "Лужніках", назвав свій вчинок "чесністю".

"Я не йду на повідку в МОК, я – за чистий спорт. Я прийняв виважене рішення – відмовляюся їхати на Олімпійські ігри, поки вся ця нісенітниця не осяде на дні та наша вода знову не стане чистою", – додав Рилов.

Згодом приклад плавця наслідували в збірній Росії з художньої гімнастики. Її наставниця Ірина Вінер упевнена, що російським спортсменкам нічого робити на змаганнях без прапора, гімну та вболівальників.

"Це буде сором, якщо ми туди поїдемо. Я вважаю, що це буде дуже принизливо для Росії. Але російська художня гімнастика туди точно не поїде, і ми більше ніколи не виступатимемо без прапора та гімну Росії", – заявила тренерка.

Росія та Олімпіада-2024

Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні 2024 року. Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість білоруські та російські атлетів вийдуть на старти в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".

Раніше Україна бойкотувала змагання, до яких допустили представників РФ і Білорусі. Проте, влітку Мінмолодьспорту скасувало наказ про відкликання спортсменів із таких турнірів. Натомість українські атлети виходять на старти з нейтральними спортсменами звідти.

МОК затвердив спеціальну емблему для нейтральних спортсменів. Спортивні функціонери також заборонили росіянам і білорусам використовувати на Іграх-2024 гімни, прапори та іншу національну символіку. Не запросять до Парижа і представників урядів РФ і Білорусі.

До слова, раніше президент МОК Бах цинічно захистив допуск Росії до Олімпійських ігор.

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