Парад позорных отказов. Российские спортсмены начали самоустраняться от Олимпиады-2024

Представители страны-агрессора в спорте начали новую неделю с протестов в адрес Международного олимпийского комитета (МОК). Российские спортсмены недовольны допуском к летним Играм только в статусе нейтральных атлетов.

Старт парада отказов дал двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов. Титулованный пловец заявил, что "верит в великий российский народ" и не будет уподобляться "западным провокаторам". Спортсмен, в марте 2022 года поддержавший полномасштабное вторжение РФ в Украину на митинге в "Лужниках", назвал свой поступок "честностью".

"Я не иду на поводу в МОК, я – за чистый спорт. Я принял взвешенное решение – отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта чушь не осядет на дно и наша вода снова не станет чистой", – добавил Рылов.

Впоследствии пример с пловца взяли в сборной России по художественной гимнастике. Ее наставница Ирина Винер уверена, что российским спортсменкам нечего делать на соревнованиях без флага, гимна и болельщиков.

"Это будет стыд, если мы туда поедем. Я считаю, что это будет очень унизительно для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России", – заявила тренер.

Россия и Олимпиада-2024

Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2024 года. Россия и Беларусь не будут соревноваться там в командных видах спорта. Белорусские и российские атлетов выйдут на старты в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".

Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представители РФ и Беларуси. Тем не менее, летом Минмолодежьспорта отменило приказ об отзыве спортсменов с таких турниров. Украинские атлеты выходят на старты с нейтральными спортсменами оттуда.

МОК утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов. Спортивные функционеры также запретили россиянам и белорусам использовать на Играх-2024 гимны, флаги и другую национальную символику. Не пригласят в Париж и представителей правительств РФ и Беларуси.