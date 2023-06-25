В ПАР зіштовхнулись пікап та маршрутка: шестеро загиблих, семеро поранених

Повідомляється, що пікап з п'ятьма пасажирами врізався в задню частину маршрутки, після чого перше авто перекинулось.

"П'ятеро людей, які перебували в задній частині пікапа, загинули на місці. Крім того, загинув пасажир маршрутки", - повідомив офіційний представник департаменту транспорту Східної Капської провінції Унаті Бінкосе.

Крім цього, ще семеро людей, в тому числі і водій пікапа, отримали поранення - їх було госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості. Водій маршрутного таксі залишився цілим.

Масштабні ДТП

Нагадаємо, тиждень тому на півдні канадської провінції Манітоба пасажирський автобус врізався у вантажівку, в результаті загинуло 15 людей.

Ще одна масштабна автотроща сталася в травні в Туреччині. Там вантажівка втратила керування і врізалась інші автомобілі, які стояли в черзі на заправку. 12 людей загинуло, ще 31 дістали поранень.

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