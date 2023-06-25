В ЮАР столкнулись пикап и маршрутка: шесть погибших, семь раненых

Сообщается, что пикап с пятью пассажирами врезался в заднюю часть маршрутки, после чего первое авто перевернулось.

"Пять человек, находившихся в задней части пикапа, погибли на месте. Кроме того, погиб пассажир маршрутки", - сообщил официальный представитель департамента транспорта Восточной Капской провинции Унати Бинкосе.

Кроме этого, еще семь человек, в том числе и водитель пикапа, получили ранения - они были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Водитель маршрутного такси остался невредимым.

Масштабные ДТП

Напомним, неделю назад на юге канадской провинции Манитоба пассажирский автобус врезался в грузовик, в результате погибли 15 человек.

Еще одна масштабная автотрость произошла в мае в Турции. Там грузовик потерял управление и врезался другие автомобили, которые стояли в очереди на заправку.12 человек погибли, еще 31 получили ранения.

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