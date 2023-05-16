UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У ПАР заявили, що домовилися із Зеленським та Путіним про мирну місію через війну в Україні

Фото: президент ПАР Сиріл Рамафоса (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У ПАР заявили, що президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін погодилися прийняти місію африканських лідерів, яка стосується питання мирного врегулювання війни в Україні.

Про це заявив президент ПАР Сіріл Рамафоса за підсумками переговорів з главами обох країн, пише РБК-Україна з посиланням на CGTN Europe

"Спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським і вони згодні прийняти місію від африканських лідерів щодо потенційного мирного плану для їхнього конфлікту", - заявив він.

За даними Sky News, Сиріл Рамафоса провів окремі дискусії з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським щодо плану, під час якого обидва президенти погодилися вітати групу.

"Чи вдасться це чи ні, залежатиме від дискусій, які будуть проведені", - сказав Рамафоса.

За його словами, африканський мирний план отримав "обережну" підтримку з боку Вашингтона і Лондона, які були проінформовані про нього.

Як повідомлялось, за словами посла США у Південній Африці Рубена Брігеті, минулого року в грудні ПАР поставила до Росії боєприпаси разом зі зброєю за допомогою корабля, який пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні.

14 травня президент України Володимир Зеленський поговорив з президентом ПАР, та попередив про наслідки дружби з російським диктатором Володимиром Путіним.

Після звинувачень у постачанні зброї Росії в Південно-Африканській Республіці заявили, що позаблокова позиція держави не віддає перевагу країні-агресору.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінРосійська Федерація