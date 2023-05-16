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В ЮАР заявили, что договорились с Зеленским и Путиным о мирной миссии по войне в Украине

Фото: президент ЮАР Сирил Рамафоса (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В ЮАР заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин согласились принять миссию африканских лидеров, которая касается вопроса мирного урегулирования войны в Украине.

Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса по итогам переговоров с главами обеих стран, пишет РБК-Украина со ссылкой на CGTN Europe.

"Общался с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским и они согласны принять миссию от африканских лидеров по потенциальному мирному плану для их конфликта", - заявил он.

По данным Sky News, Сирел Рамафоса провел отдельные дискуссии с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским относительно плана, в ходе которого оба президента согласились приветствовать группу.

"Удастся ли это или нет, будет зависеть от дискуссий, которые будут проведены", - сказал Рамафоса.

По его словам, африканский мирный план получил "осторожную" поддержку со стороны Вашингтона и Лондона, которые были проинформированы о нем.

Как сообщалось, по словам посла США в Южной Африке Рубена Бригетти, в прошлом году в декабре ЮАР поставила в Россию боеприпасы вместе с оружием с помощью корабля, который пришвартовался к военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне.

14 мая президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом ЮАР и предупредил о последствиях дружбы с российским диктатором Владимиром Путиным.

После обвинений в поставках оружия России в Южно-Африканской Республике заявили, что внеблоковая позиция государства не отдает предпочтение стране-агрессору.

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