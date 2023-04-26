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ЮАР отказалась выходить из суда в Гааге перед возможным приездом Путина

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ЮАР, Среда 26 апреля 2023 11:59
ЮАР отказалась выходить из суда в Гааге перед возможным приездом Путина Фото: президент ЮАР Сирил Рамафоса (flickr.com)
Автор: Александр Белоус

Южно-Африканская Республика остается участником Международного уголовного суда. Как сторона, подписавшая Римский статут, ЮАР будет продолжать последовательное применение международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте президента ЮАР.

"Это разъяснение следует за ошибкой в комментарии, сделанном во время брифинга для СМИ, проведенного правящим Африканским национальным конгрессом (АНК) о статусе Южной Африки в отношении МУС. К сожалению, президент ошибочно заявил аналогичную позицию сегодня в ходе пресс-конференции", - говорится в сообщении.

Кроме того, Южная Африка рассматривает возможность внесения поправки в законодательство, которая сделает Римский статут внутренним, с тем чтобы он отражал все статьи Римского статута. Это касается положения статьи 98 статута, которое требует отказа от иммунитета для лиц, обвиненных МУС в третьих странах, отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что правящая партия ЮАР Африканский национальный конгресс приняла решение о том, что страна должна выйти из Римского статута.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Это означает, что Претория, где в августе состоится саммит БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР), должна арестовать его по прибытии.

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