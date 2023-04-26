ЮАР отказалась выходить из суда в Гааге перед возможным приездом Путина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте президента ЮАР .

"Это разъяснение следует за ошибкой в комментарии, сделанном во время брифинга для СМИ, проведенного правящим Африканским национальным конгрессом (АНК) о статусе Южной Африки в отношении МУС. К сожалению, президент ошибочно заявил аналогичную позицию сегодня в ходе пресс-конференции", - говорится в сообщении.

Кроме того, Южная Африка рассматривает возможность внесения поправки в законодательство, которая сделает Римский статут внутренним, с тем чтобы он отражал все статьи Римского статута. Это касается положения статьи 98 статута, которое требует отказа от иммунитета для лиц, обвиненных МУС в третьих странах, отмечается в заявлении.