У ПАР вибухнув газовоз: 10 людей загинуло, понад 50 - поранено

У ПАР внаслідок вибуху газовоза загинули щонайменше десять людей, ще близько 50 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
У Боксбурзі вантажний автомобіль зі зрідженим газом врізався у міст. Очевидно, водій не розрахував висоту причепа. Внаслідок вибуху постраждали також кілька житлових будинків та лікарня, біля якої обрушилася частина даху. Повторний вибух також пошкодив машину пожежників і два легкові автомобілі, що проїжджали повз.
"Ймовірно, газовоз проїхав під мостом метро і застряг там, внаслідок чого і загорівся", - заявив представник екстрених служб Вільям Нтладі.
Раніше ми писали, що у місті Первомайськ Миколаївської області перекинувся бензовоз. При цьому стався розлив палива, яке спалахнуло. Площа загоряння становила приблизно 150 квадратних метрів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.