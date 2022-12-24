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У ПАР вибухнув газовоз: 10 людей загинуло, понад 50 - поранено

Фото: у ПАР вибухнув бензовоз, внаслідок чого 10 людей загинули (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

У ПАР внаслідок вибуху газовоза загинули щонайменше десять людей, ще близько 50 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

У Боксбурзі вантажний автомобіль зі зрідженим газом врізався у міст. Очевидно, водій не розрахував висоту причепа. Внаслідок вибуху постраждали також кілька житлових будинків та лікарня, біля якої обрушилася частина даху. Повторний вибух також пошкодив машину пожежників і два легкові автомобілі, що проїжджали повз.

"Ймовірно, газовоз проїхав під мостом метро і застряг там, внаслідок чого і загорівся", - заявив представник екстрених служб Вільям Нтладі.

Раніше ми писали, що у місті Первомайськ Миколаївської області перекинувся бензовоз. При цьому стався розлив палива, яке спалахнуло. Площа загоряння становила приблизно 150 квадратних метрів.

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Пожежа