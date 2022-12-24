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В ЮАР взорвался газовоз: 10 человек погибли, более 50 - ранены

Фото: в ЮАР взорвался бензовоз, в результате чего 10 человек погибли (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

В ЮАР в результате взрыва газовоза погибли по меньшей мере десять человек, еще около 50 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В Боксбурге грузовой автомобиль с сжиженным газом врезался в мост. Предположительно, водитель не рассчитал высоту прицепа. В результате взрыва пострадали также несколько жилых домов и больница, у которой обрушилась часть крыши. Повторный взрыв также повредил машину пожарных и два проезжавших мимо легковых автомобиля.

"По всей видимости, газовоз проехал под мостом метро и застрял там, в следствие чего и загорелся", - заявил представитель экстренных служб Уильям Нтлади.

Ранее мы писали, что в городе Первомайск Николаевской области перевернулся бензовоз. При этом произошел разлив топлива, которое загорелось. Площадь возгорания составила примерно 150 квадратных метров.

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