В ЮАР взорвался газовоз: 10 человек погибли, более 50 - ранены

В ЮАР в результате взрыва газовоза погибли по меньшей мере десять человек, еще около 50 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

В Боксбурге грузовой автомобиль с сжиженным газом врезался в мост. Предположительно, водитель не рассчитал высоту прицепа. В результате взрыва пострадали также несколько жилых домов и больница, у которой обрушилась часть крыши. Повторный взрыв также повредил машину пожарных и два проезжавших мимо легковых автомобиля.

"По всей видимости, газовоз проехал под мостом метро и застрял там, в следствие чего и загорелся", - заявил представитель экстренных служб Уильям Нтлади.