ПАР переконує Росію повернутися в зернову угоду

"Ми також докладаємо всіх зусиль, щоб переконати російську сторону зайнятися чорноморською угодою щодо зерна та взаємодіємо з усіма відповідними сторонами, щоб побачити, чи зможемо ми знайти рішення, щоб забезпечити відкриття Чорноморської ініціативи", - сказала вона під час переговорів зі своїм японським колегою Есімаса Хаясі у Преторії.

Хаясі сказав, що Японія "шкодує" про припинення Росією зернової ініціативи та сподівається працювати над її відновленням. Два міністри підтвердили необхідність співпраці обох країн у галузі продовольчої безпеки в Африці.

Пандора пояснила підсумки саміту Росія-Африка. Хаясі перебуває в турі африканськими країнами, які він вважає відносно дружніми щодо Росії, а на порядку денному стоять Уганда та Ефіопія.

Південна Африка зайняла позицію, що не приєдналася, щодо війни Росії проти України, що викликало критику з боку деяких її найбільших торгових партнерів, включаючи США.

Пандора заявила, що Південна Африка продовжуватиме домагатися припинення війни. "Наша країна залишається такою, що не приєдналася в цьому конфлікті, оскільки ми розглядаємо всі війни як війни, в яких ми не повинні приймати чиюсь сторону", - сказала вона.

Минулого тижня президент Росії Володимир Путін намагався виправдати вихід Москви з угоди щодо зерна на саміті з лідерами африканських країн. Ці країни відчувають вплив зростання цін на продовольство, яке розпалило його війну проти України. Південна Африка була виключена з обіцянки про безкоштовне зерно, яке Путін дав на зустрічі шести африканським країнам, які мають міцні зв'язки з Москвою.

Зернова угода

Росія у липні вийшла із зернової угоди, яка дозволяла безпечно експортувати продовольство з портів Великої Одеси.

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков 1 серпня заявив, що "Москва готова невідкладно повернутися до зернової угоди, але після того, як будуть виконані умови для Росії".

Постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія готова повернутися до переговорів про угоду, але "ми поки не бачили жодних доказів цього".

Томас-Грінфілд сказала, що якщо Росія хоче вивести свої добрива на світові ринки та укладати сільськогосподарські угоди, "їй доведеться повернутися до цієї угоди".

"Ми бачили ознаки того, що вони можуть бути зацікавлені у поверненні до обговорень. Тож ми зачекаємо, щоб побачити, чи це станеться насправді", - додала вона.