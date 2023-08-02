ЮАР убеждает Россию вернуться в зерновую сделку

"Мы также прилагаем все усилия, чтобы убедить российскую сторону заняться черноморской сделкой по зерну и взаимодействуем со всеми соответствующими сторонами, чтобы увидеть, сможем ли мы найти решение, чтобы обеспечить открытие Черноморской инициативы", - сказала она во время переговоров со своим японским коллегой Есимаса Хаяси в Претории.

Хаяси сказал, что Япония "сожалеет" о прекращении Россией зерновой инициативы и надеется работать над ее возобновлением. Два министра подтвердили необходимость сотрудничества обеих стран в области продовольственной безопасности в Африке.

Пандора также пояснила итоги саммита Россия-Африка. Хаяси находится в туре по африканским странам, которые он считает относительно дружественными по отношению к России, а на повестке дня стоят Уганда и Эфиопия.

Южная Африка заняла неприсоединившуюся позицию в отношении войны России против Украины, что вызвало критику со стороны некоторых ее крупнейших торговых партнеров, включая США.

Пандора заявила, что Южная Африка будет продолжать добиваться прекращения войны. "Наша страна остается неприсоединившейся в этом конфликте, поскольку мы рассматриваем все войны как войны, в которых мы не должны принимать чью-либо сторону", - сказала она.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин пытался оправдать выход Москвы из сделки по зерну на саммите с лидерами африканских стран. Эти страны ощущают влияние роста цен на продовольствие, разожженного его войной против Украины. Южная Африка была исключена из обещания о бесплатном зерне, которое Путин дал на собрании шести африканским странам, имеющим прочные связи с Москвой.

Зерновая сделка

Россия в июле вышла из зерновой сделки, которая позволяла безопасно экспортировать продовольствие из портов Большой Одессы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 1 августа заявил, что "Москва готова безотлагательно вернуться к зерновой сделке, но после того, как будут выполнены условия для России".

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, Россия готова вернуться к переговорам о сделке, но "мы пока не видели никаких доказательств этого".

Томас-Гринфилд сказала, что если Россия хочет вывести свои удобрения на мировые рынки и заключать сельскохозяйственные сделки, "ей придется вернуться к этой сделке".

"Мы видели признаки того, что они могут быть заинтересованы в возвращении к обсуждениям. Так что мы подождем, чтобы увидеть, произойдет ли это на самом деле", - добавила она.