В ПАР назвали "палкою в колесі" ордер на арешт Путіна напередодні саміту БРІКС

В ПАР ймовірно спантеличені виданим Гаагою ордером на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Назвали це "палкою в колесі" напередодні до саміту БРІКС.

Про це заявив речник президента ПАР Вінсент Магвеня, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.