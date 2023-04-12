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В ПАР назвали "палкою в колесі" ордер на арешт Путіна напередодні саміту БРІКС

Новость на русском →
Середа 12 квітня 2023 17:04
В ПАР назвали "палкою в колесі" ордер на арешт Путіна напередодні саміту БРІКС Фото: Володимир Путін, російський диктатор (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

В ПАР ймовірно спантеличені виданим Гаагою ордером на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Назвали це "палкою в колесі" напередодні до саміту БРІКС.

Про це заявив речник президента ПАР Вінсент Магвеня, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Очікується, що саміт БРІКС відбудеться вже в серпні поточного року. До блоку входять Росії, Індія, Бразилія, Китай, Південна Африка. Окрім того, що ПАР є членом Міжнародного кримінального суду, країна також приймає голів інших держав під час цьогорічного саміту.

"Очікується, що всі глави держав візьмуть участь у саміті. Але тепер у нас є палка в колесі у вигляді цього ордера МКС. Це диктує необхідність подальших домовленостей щодо того, як цим керувати, і ці домовленості вже ведуться. Як тільки вони будуть завершені, будуть зроблені необхідні заяви", - заявив Магвеня.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер був виданий на ім'я уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. При цьому ордер на їх арешт діятиме до кінця їх життя, поки вони не постануть перед судом.

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