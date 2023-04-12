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В ЮАР назвали "палкой в колесе" ордер на арест Путина накануне саммита БРИКС

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Среда 12 апреля 2023 17:04
В ЮАР назвали "палкой в колесе" ордер на арест Путина накануне саммита БРИКС Фото: Владимир Путин, российский диктатор (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

В ЮАР вероятно озадачены выданным Гаагой ордером на арест российского диктатора Владимира Путина. Назвали это "палкой в колесе" накануне саммита БРИКС.

Об этом заявил спикер президента ЮАР Винсент Магвеня, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Ожидается, что саммит БРИКС состоится уже в августе текущего года. В блок входят России, Индия, Бразилия, Китай, Южная Африка. Кроме того, что ЮАР является членом Международного уголовного суда, страна также принимает глав других государств во время саммита в этом году.

"Ожидается, что все главы государств примут участие в саммите. Но теперь у нас есть палка в колесе в виде этого ордера МУС. Это диктует необходимость дальнейших договоренностей относительно того, как этим управлять, и эти договоренности уже ведутся. Как только они будут завершены, будут сделаны необходимые заявления", - заявил Магвеня.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львово-Беловой. При этом ордер на их арест будет действовать до конца их жизни пока они не предстанут перед судом.

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