В ЮАР назвали "палкой в колесе" ордер на арест Путина накануне саммита БРИКС

Ожидается, что саммит БРИКС состоится уже в августе текущего года. В блок входят России, Индия, Бразилия, Китай, Южная Африка. Кроме того, что ЮАР является членом Международного уголовного суда, страна также принимает глав других государств во время саммита в этом году.

"Ожидается, что все главы государств примут участие в саммите. Но теперь у нас есть палка в колесе в виде этого ордера МУС. Это диктует необходимость дальнейших договоренностей относительно того, как этим управлять, и эти договоренности уже ведутся. Как только они будут завершены, будут сделаны необходимые заявления", - заявил Магвеня.