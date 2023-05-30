ПАР надала імунітет учасникам саміту БРІКС, на який може приїхати Путін

Недоторканність поширюється на зустріч міністрів закордонних справ блоку, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка у Кейптауні 1-2 червня.

Імунітет також охоплює саміт глав держав БРІКС, який заплановано на 22-24 серпня 2023 року в Йоганнесбурзі.

Уточнення щодо імунітету

"Це стандартне надання імунітетів, яке ми робимо для всіх міжнародних конференцій та самітів, що проводяться в Південній Африці, незалежно від рівня участі", - заявили 30 травня у Департаменті міжнародних відносин та співробітництва, повідомляє Bloomberg.

Чиновники зазначили, що "імунітети призначені для конференції, а не для конкретних осіб, вони призначені для захисту конференції та її учасників від юрисдикції країни, що приймає, на час проведення конференції".

"Ці імунітети не скасовують жодних ордерів, які могли бути видані будь-яким міжнародним трибуналом щодо будь-якого учасника конференції", - заявили у департаменті.

Мінлива позиція ПАР

ПАР запросила президента Росії Володимира Путіна взяти участь у саміті БРІКС у серпні. Путіна розшукує Міжнародний кримінальний суд за викрадення українських дітей, і як член суду Південна Африка буде зобов'язана його заарештувати, якщо він з'явиться.

ПАР відмовилася підтримати санкції проти Росії чи засудити її агресію проти України. Проте видача ордера на арешт Путіна Міжнародним кримінальним судом за насильницьку депортацію українських дітей з окупованої Росією території поставила правлячу партію ПАР у незручне становище.

Влада ПАР у квітні заявила, що має намір вийти з Римського статуту, проте потім повідомила, що Південно-Африканська Республіка залишається учасником Міжнародного кримінального суду і продовжуватиме послідовне застосування міжнародного права.