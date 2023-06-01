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ЮАР может перенести саммит лидеров БРИКС в другую страну из-за Путина, - Bloomberg

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Четверг 01 июня 2023 18:25
ЮАР может перенести саммит лидеров БРИКС в другую страну из-за Путина, - Bloomberg Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Южная Африка рассматривает возможность переноса места проведения предстоящего саммита лидеров БРИКС в другую страну. Это позволило бы решить дилемму, связанную с исполнением международного ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Источники издания сообщили, что правительство ЮАР рассматривает возможность обратиться к Китаю с просьбой провести встречу глав государств или к соседнему Мозамбику.

Пресс-секретарь министра международных отношений ЮАР Лунга Нгкенгелеле заявил, что в настоящее время планируется, что саммит пройдет в провинции Гаутенг, где расположены коммерческий центр Йоханнесбург и столица Претория.

"Насколько нам известно, мы объявили местом проведения саммита Гаутенг, Южная Африка. Это то, что мы знаем на сегодняшний день", - заявил он.

Ордер на арест для Путина и его приезд на саммит

В марте этого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. В связи с этим власти ЮАР будут обязаны арестовать его по прибытии в страну для участия в саммите БРИКС.

Однако в ЮАР сначала попросили Путина принять участие в саммите по видео, но позже заявили, что рассматривают возможность изменения законодательства, чтобы предоставить российскому диктатору так называемый "иммунитет", чтобы он смог приехать.

В понедельник правительство ЮАР предоставило иммунитет делегатам, которые, как ожидается, примут участие в министерской встрече БРИКС в Кейптауне 1 и 2 июня и саммите БРИКС с 22 по 24 августа.

В правительстве ЮАР заявили, что участникам будет предоставлен иммунитет в соответствии с законом о дипломатических иммунитетах и привилегиях. На данный момент в ЮАР уже готовят изменения в соответствующие законы и хотят внести их в соответствующие акты до саммита.

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