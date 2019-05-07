В Папуа Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,2

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Инормации о разрушениях вследствие землетрясения не поступало

В Папуа - Новой Гвинее на восточном побережье страны произошло землетрясение магнитудой 7,2. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Как информируют эксперты, эпицентр землетрясения располагался в 33 км к северо-западу от города Булоло. Подземные толчки залегали на глубине 126,9 км.

На данный момент информации о возможных разрушениях и жертвах не поступала. Также пока не объявлялась гроза цунами.

Отметим, что Папуа - Новая Гвинея расположилась в юго-западной части Тихого океана. Ее население составляет 7,2 млн человек. Половина острова Новая Гвинея, на котором находится государство, принадлежит Индонезии.

Напомним, недавно аппарат NASA, которым вооружен марсианский посадочный модуль InSight, впервые измерил и зарегистрировал вероятное землетрясение на Марсе. Слабый сейсмический сигнал был зафиксирован 6 апреля, в 128-й день Марса.