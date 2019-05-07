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У Папуа Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 7,2

Новини » Надзвичайні події    07.05.2019 - 02:18
У Папуа Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 7,2
ілюстративне фото (pixabay.com)

Інормаціі про руйнування внаслідок землетрусу не надходило

У Папуа - Новій Гвінеї на східному узбережжі країни стався землетрус магнітудою 7,2. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геологічну службу США (USGS).

Як інформують експерти, епіцентр землетрусу розташовувався за 33 км на північний захід від міста Булоло. Підземні поштовхи залягали на глибині 126,9 км.

На даний момент інформації про можливі руйнування і жертви не надходила. Також поки не оголошувалася гроза цунамі.

Відзначимо, що Папуа - Нова Гвінея розташувалась у південно-західній частині Тихого океану. Її населення становить 7,2 млн осіб. Половина острова Нова Гвінея, на якому знаходиться держава, належить Індонезії.

Нагадаємо, нещодавно апарат NASA, яким озброєний марсіанський посадковий модуль InSight, вперше виміряв і зареєстрував ймовірний землетрус на Марсі. Слабкий сейсмічний сигнал був зафіксований 6 квітня, в 128-й день Марса.

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