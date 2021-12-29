В Казахстане официально отменили смертную казнь: президент подписал закон

В Казахстане официально отменили наказание в виде смертной казни. В среду, 29 декабря, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросу отмены смертной казни.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни". Текст закона публикуется в печати", - говорится в сообщении.

Напомним, в середине декабря 2003 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ввел бессрочный мораторий на исполнение приговоров в виде смертной казни. Указ главы государства вступил в силу 1 января 2004 года.

Невзирая на то, что мораторий действовал почти 20 лет, суды Казахстана все это время продолжали приговаривать осужденных к высшей мере наказания в исключительных обстоятельствах, в том числе за террористические акты.

Однако приговоренные к казни отбывали пожизненное заключение и могли бы быть казнены в случае отмены моратория.

Один из последних приговоров в смертной казни вынесли в 2016 году в отношении Руслана Кулекбаева, признанного виновным в совершении теракта в Алма-Аты. Мужчина открыл стрельбу по полицейским в центре города, в результате которой погибли десять человек. Однако позже наказание было заменено на пожизненное заключение.