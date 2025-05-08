Папу вибрали: у Ватикані голосування конклаву завершилось білим димом

Сьогодні ввечері з димаря над Сикстинською капелою вийшов білий дим. Це означає, що кардинали обрали 267-го Папу Римського на другий день конклаву.

Наразі очікується оголошення особи нового Папи з балкона собору Святого Петра. Як правило, новий Папа з'являється на балконі собору Святого Петро протягом години після оголошення про обрання.

Нагадаємо, напередодні ввечері у Сикстинській капелі Ватикану почався конклав з обрання нового Папи Римського. Однак в перший день кардинали не змогли згоди і з труби над капелою піднявся чорний дим.