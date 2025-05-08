Папу вибрали: у Ватикані голосування конклаву завершилось білим димом

У четвер, 8 травня, у Сикстинській капелі Ватикану відбувся конклав. 133 кардинали з 71 країни обрати нового Папу Римського - над Сикстинською капелою з'явився білий дим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Сьогодні ввечері з димаря над Сикстинською капелою вийшов білий дим. Це означає, що кардинали обрали 267-го Папу Римського на другий день конклаву.
Наразі очікується оголошення особи нового Папи з балкона собору Святого Петра. Як правило, новий Папа з'являється на балконі собору Святого Петро протягом години після оголошення про обрання.
Папа Франциск помер 21 квітня внаслідок інсульту. 26 квітня у Ватикані пройшла церемонія прощання, в якій взяли участь близько 400 тисяч людей. Понтифіка поховали в базиліці Санта Марія Маджоре в Римі.
Вчора, 7 травня, кардинали Римо-католицької церкви розпочали конклав для обрання нового глави Ватикану
Раніше ми розповідали, хто може стати новим Папою. У списку 12 претендентів.
Скільки триває конклав, яких правил мають дотримуватися усі учасники та як обирають нового Папу Римського, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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