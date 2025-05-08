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Папу вибрали: у Ватикані голосування конклаву завершилось білим димом

Ілюстративне фото: у Ватикані голосування конклаву завершилось білим димом (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У четвер, 8 травня, у Сикстинській капелі Ватикану відбувся конклав. 133 кардинали з 71 країни обрати нового Папу Римського - над Сикстинською капелою з'явився білий дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Сьогодні ввечері з димаря над Сикстинською капелою вийшов білий дим. Це означає, що кардинали обрали 267-го Папу Римського на другий день конклаву.

Наразі очікується оголошення особи нового Папи з балкона собору Святого Петра. Як правило, новий Папа з'являється на балконі собору Святого Петро протягом години після оголошення про обрання.
Нагадаємо, напередодні ввечері у Сикстинській капелі Ватикану почався конклав з обрання нового Папи Римського. Однак в перший день кардинали не змогли згоди і з труби над капелою піднявся чорний дим.

Смерть Папи Римського Франциска та обрання нового понтифіка

Папа Франциск помер 21 квітня внаслідок інсульту. 26 квітня у Ватикані пройшла церемонія прощання, в якій взяли участь близько 400 тисяч людей. Понтифіка поховали в базиліці Санта Марія Маджоре в Римі.

Вчора, 7 травня, кардинали Римо-католицької церкви розпочали конклав для обрання нового глави Ватикану

Раніше ми розповідали, хто може стати новим Папою. У списку 12 претендентів.

Скільки триває конклав, яких правил мають дотримуватися усі учасники та як обирають нового Папу Римського, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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