Папу выбрали: в Ватикане голосование конклава завершилось белым дымом

Сегодня вечером из дымохода над Сикстинской капеллой вышел белый дым. Это означает, что кардиналы избрали 267-го Папу Римского на второй день конклава.

Сейчас ожидается объявление личности нового Папы с балкона собора Святого Петра. Как правило, новый Папа появляется на балконе собора Святого Петра в течение часа после объявления об избрании.

Напомним, накануне вечером в Сикстинской капелле Ватикана начался конклав по избранию нового Папы Римского. Однако в первый день кардиналы не смогли согласия и из трубы над капеллой поднялся черный дым.