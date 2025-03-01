Папу Римського перевели на штучну вентиляцію легенів

Що відомо про стан Папи Римського

9 лютого Папа Римський Франциск скоротив проповідь через проблеми з диханням. Він пояснив це нападом бронхіту. Пізніше його госпіталізували.

Потім з'ясувалось, що у Папи Римського двостороння пневмонія. А видання Politico взагалі стверджувало, що Папа Римський на межі смерті.

Днями повідомлялось, що стан Папи Римського залишається критичним. Додамо, що на тлі важкої хвороби Папи Франциска у Ватикані наразі розглядають кілька кандидатур на посаду нового глави Святого Престолу.

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