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Папу Римського перевели на штучну вентиляцію легенів

Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Папи Римського різко погіршився стан здоров'я. Його перевели на штучну вентиляцію легенів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ватикану.

У заяві прес-служби Ватикану, поширеній у п'ятницю ввечері, 28 лютого йдеться, що стан дихальної системи Папи Франциска "погіршився після ізольованого бронхоспазму".

"Понтифіку було терміново розпочато неінвазивну механічну вентиляцію легень, на яку він реагує", - ідеться в повідомленні, де уточнюється, що прогноз щодо його стану все ж "залишається обережним".

Як стало відомо, Папа Римський удень 28 лютого зазнав ізольованого нападу бронхоспазму.

"Це викликало напад блювоти, внаслідок чого він вдихнув трохи повітря, і стан його дихання раптово погіршився. Святому Отцю призначили неінвазивну механічну вентиляцію, яка покращила рівень кисню", - уточнює прес-служба.

 

 

Що відомо про стан Папи Римського

9 лютого Папа Римський Франциск скоротив проповідь через проблеми з диханням. Він пояснив це нападом бронхіту. Пізніше його госпіталізували.

Потім з'ясувалось, що у Папи Римського двостороння пневмонія. А видання Politico взагалі стверджувало, що Папа Римський на межі смерті.

Днями повідомлялось, що стан Папи Римського залишається критичним. Додамо, що на тлі важкої хвороби Папи Франциска у Ватикані наразі розглядають кілька кандидатур на посаду нового глави Святого Престолу.

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