Папу Римского перевели на искусственную вентиляцию легких

В заявлении пресс-службы Ватикана, распространенном в пятницу вечером, 28 февраля говорится, что состояние дыхательной системы Папы Франциска "ухудшилось после изолированного бронхоспазма".

"Понтифику была срочно начата неинвазивная механическая вентиляция легких, на которую он реагирует", - говорится в сообщении, где уточняется, что прогноз о его состоянии все же "остается осторожным"

Как стало известно, Папа Римский днем 28 февраля испытал изолированный приступ бронхоспазма.

"Это вызвало приступ рвоты, в результате чего он вдохнул немного воздуха, и состояние его дыхания внезапно ухудшилось. Святому Отцу назначили неинвазивную механическую вентиляцию, которая улучшила уровень кислорода", - уточняет пресс-служба.