Папу Римського госпіталізували через бронхіт

Папу Римського Франциска госпіталізували до римської лікарні для обстеження та лікування бронхіту. Раніше він скаржився на проблеми з диханням під час проповідей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.
"Сьогодні вранці після аудієнцій Папа Франциск буде госпіталізований в клініку Аґостіно Джемеллі для проведення необхідних діагностичних тестів і продовження стаціонарного лікування бронхіту", - повідомили у Ватикані.
Зазначається, що понтифік хворіє вже кілька днів. У Ватикані розповіли, що, через поганий стан, Папа Римський просив інших служителів зачитувати його заздалегідь підготовлені промови. Це відбувалося на двох останніх аудієнціях.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Папа Римський Франциск скоротив проповідь через проблеми з диханням. Він пояснив це нападом бронхіту.
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