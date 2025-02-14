Папу Римского госпитализировали из-за бронхита

"Сегодня утром после аудиенций Папа Франциск будет госпитализирован в клинику Агостино Джемелли для проведения необходимых диагностических тестов и продолжения стационарного лечения бронхита", - сообщили в Ватикане.

Отмечается, что понтифик болеет уже несколько дней. В Ватикане рассказали, что, из-за плохого состояния, Папа Римский просил других служителей зачитывать его заранее подготовленные речи. Это происходило на двух последних аудиенциях.